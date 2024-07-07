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Сегодня, 16:15

Семин назвал лучшие качества легенд сборной России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер легенд сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной легенд Белоруссии.

«Товарищеская игра. Нужно все равно играть на своих лучших качествах. Лучшие качества — пас. Бегать они быстро не могут. Вот и все», — сказал Семин «СЭ».

Матч между звездами прошлых лет пройдет 7 июля на Национальном олимпийском стадионе «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

РФС
Юрий Семин
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