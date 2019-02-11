Семин назвал блестящими голы Миранчуков в игре с "Хеугесунном"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после товарищеского матча с норвежским "Хеугесунном" (3:1) отметил, что доволен состоянием команды. Также он назвал блестящими голы Алексея и Антона Миранчуков.

- Идет тренировочная работа. Провели хороший матч - много принципиальности и единоборств, - приводит пресс-служба "Локо" слова Семина. - Наша команда не только выдерживала их, но и выигрывала. Забили три мяча после резких контратак. Первый и третий гол - блестящие.

Я доволен, как футболисты тренируются, доволен их состоянием. Работаем над всем: стандарты, физика, тактика. Главное, что есть энтузиазм и мотивация. Самое сложное на зимних сборах то, что футболисты надолго уезжают из дома. На этот раз подготовка продлится практически два месяца.