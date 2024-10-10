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Сегодня, 11:50

Семак рассказал о подготовке к матчу с «Войводиной»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подготовку к предстоящему товарищескому матчу с сербской «Войводиной» с учетом проходящего сбора национальной команды России.

— Подготовка проходит как обычно: несколько дней отдохнули, собрались. Готовимся к матчу. Сборники присоединятся к нам — сегодня вечером они прибудут в Санкт-Петербург и завтра уже будут тренироваться вместе с командой. Сыграет ли кто-то из них с «Войводиной»? Посмотрим. Думаю, что сыграют какое-то время. Посмотрим, сколько сыграют. В зависимости от того, какой у нас будет режим подготовки. Но большинство, я думаю, проведут на поле по 45 минут.

Также тренер ответил на вопрос о вызове легионеров «Зенита» в свои национальные сборные.

— Бразильцы у нас и раньше не вызывались, поэтому здесь никаких изменений нет. То, что Барриос и Кассьерра не вызываются, на это мы повлиять не можем. Они в любом случае выполняют свою работу, хотят играть за сборную, но на сегодняшний день не попадают в список тех, кого вызывают. Каждый раз они попадают в расширенные списки, но в окончательные — нет. Ребята работают. Для нас это не есть хорошо или плохо. Как есть, так и есть.

Мы работаем с теми, кто есть. Понимаем, что, с одной стороны, вызов в сборную — это эмоциональный подъем для каждого игрока. С другой стороны, они под нашим присмотром понимают, какую работу проводят. Тут тоже есть свои плюсы и минусы. В основном такая тенденция достаточно давно в нашей команде.

«Зенит» сыграет с «Войводиной» 12 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 по мосоковскому времени.

Сергей Семак
ФК Войводина
ФК Зенит
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