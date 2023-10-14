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Сегодня, 17:33

Семак прокомментировал ничью в матче с «Кайратом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча против «Кайрата» (2:2).

«Что касается качества игры, мне не очень понравился первый тайм в нашем исполнении. Во втором тайме играли неплохо. Нужно забивать, а так, в принципе, думаю, что хороший матч при большом стечении публики», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

В следующем матче «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча пройдет 22 октября.

Источник: ФК «Зенит»
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Кайрат
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