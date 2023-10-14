Семак прокомментировал ничью в матче с «Кайратом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча против «Кайрата» (2:2).

«Что касается качества игры, мне не очень понравился первый тайм в нашем исполнении. Во втором тайме играли неплохо. Нужно забивать, а так, в принципе, думаю, что хороший матч при большом стечении публики», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

В следующем матче «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча пройдет 22 октября.