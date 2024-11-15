Семак объяснил замену Глушенкова в первом тайме матча с «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему заменил нападающего Максима Глушенкова в первом тайме товарищеского матча с «Фенербахче» (1:2).

— Почему Глушенков был заменен в первом тайме?

— С ним все в порядке. Запланированная замена. Мы планировали, чтобы он сыграл 25-30 минут. Слава богу, ничего не случилось

25-летний Глушенков впервые вышел на поле после травмы, полученной 2 октября в матче FONBET Кубка России с «Акроном» (5:1).