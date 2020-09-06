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Сегодня годовщина легендарного «удара скорпиона» Рене Игиты. А вы помните его?

17:45
Рене Игита. Фото The Guardian.
Рене Игита. Фото The Guardian.
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25 лет назад вратарь сборной Колумбии Рене Игита сделал свой легендарный сэйв, который получил название «удар скорпиона».

6 сентября 1995 года на 21-й минуте первого тайма товарищеского матча со сборной Англии колумбийский голкипер после удара Джейми Реднаппа сложил тело, словно имитируя скорпиона, пытающегося ударить жалом жертву. Голкипер позволил мячу пройти над собой, а затем неожиданно отразил его ударом подошв своих бутс. Падая, он уперся руками в землю.

После матча голкипер извинился перед командой за рискованный сэйв, а в интервью журналистам сказал: «Этот удар был не выпендрежем, а скорее необходимостью. Я видел, что игрок сборной Англии был в офсайде, видел, что судья реагирует на этот момент, но никак не ожидал, что мяч полетит в ворота. Если бы я попробовал отбить его руками, то облажался бы и пропустил гол. Сэйв ногами получился результативнее и эффектнее»

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