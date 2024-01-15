Сборные Испании и Бразилии проведут товарищеский матч, организованный в рамках борьбы с расизмом

Сборные Испании и Бразилии в марте проведут товарищеский матч, сообщает пресс-служба Испанской федерации футбола.

Игра пройдет 26 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Встреча послужит укреплению приверженности борьбе с насилием и расизмом в футболе и укрепит хорошие отношения между двумя национальными руководящими органами, что станет отличным праздником футбола с участием двух самых сильных сборных на международной арене», — сказано в сообщении.

Сборные Испании и Бразилии сыграют между собой десятый раз в истории. В 9 предыдущих играх пять раз побеждали бразильцы, дважды испанцы и дважды матчи завершались вничью.