Сборная Венесуэлы разгромила США благодаря дублю Рондона

Сборная Венесуэлы с разгромным счетом победила США в товарищеском матче (3:0). Дублем отметился экс-нападающий "Рубина" и "Зенита" Саломон Рондон. Он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы - на его счету 24 гола за национальную команду.

Товарищеские матчи

США - Венесуэла - 0:3 (0:3)

Голы: Рондон, 16 (0:1). Саварино, 30 (0:2). Рондон, 36 (0:3).

США: Стеффен, Рим (Ловиц, 78), Миязга, Лонг (Циммерман, 46), Лима, Арриола, Маккенни (Холмс, 62), Рольдан, Трапп, Зардес (Алтидор, 46), Бойд (Моррис, 62).

Венесуэла: Фариньес, Росалес (Эрнандес, 46), Вильянуэва, Чансельор, Маго, Ринкон (Мартинес, 61), Эррера (Фигера, 89), Морено, Рондон (Сейхас, 79), Мурильо (Мачис, 66), Саварино (Аньор, 65).

Предупреждения: Трапп, 47. Циммерман, 48. Холмс, 62.

Судья: Лопес (Гватемала).

9 июня. Цинциннати. Стадион "Nippert Stadium".

Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы