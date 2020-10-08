Сборная Украины потерпела самое крупное поражение в истории

Сборная Украины уступила сборной Франции (1:7) в товарищеском матче и потерпела крупнейшее поражение в своей истории. Также украинская национальная команда впервые пропустила семь мячей в одной игре.

До этого самым крупным в истории команды было поражение 0:4. С таким результатом украинцы дважды уступали сборной Испании, по разу — командам Чехии и Хорватии.

В составе победителей дубль сделал Оливье Жиру. Также отличились Эдуардо Камавинга, Корентен Толиссо, Кильян Мбаппе и Антуан Гризманн, а Виталий Миколенко забил в свои ворота. У гостей забил Виктор Цыганков.