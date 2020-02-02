Сборная США в товарищеском матче обыграла Коста-Рику

Сборная США победила национальную команду Коста-Рики в товарищеском матче — 1:0. В начале второго тайма с пенальти отличился 18-летний нападающий Улиссес Льянес.

Товарищеские матчи

США — Коста-Рика — 1:0 (0:0)

Гол: Льянес, 50 — с пенальти.

США: Джонсон (Хамид, 76), Циммерман, Лонг (Маккензи, 62), Кэннон, Винс (Гаспер, 77), Ллетджет, Юэилл, Ааронсон (Серванья, 66), Арриола, Льянес (Льюис, 73), Феррейра (Зардес, 62).

Коста-Рика: Альварадо, Гонсалес, Матаррита (Мора, 63), Фульер, Браун, Гусман, Техеда (Альфаро, 70), Сегура (Леаль, 46), Ласситер (Диас, 46), Уренья (Нуньес, 78), Венегас (Угальде, 78).

Предупреждения: Матаррита, 26. Льянес, 69.

Судья: Нейшн (Ямайка).

1 февраля. Карсон. Стадион «Dignity Health Sports Park».