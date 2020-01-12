Сборная Швециии с минимальным счетом обыграла Косово в товарищеском матче

Сборная Швеции обыграла команду Косово в товарищеском матче со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил нападающий Симон Хедлунд на 75 минуте.

В рейтинге ФИФА шведская сборная занимает 17-е место, а сборная Косово — 115-е.

Товарищеские матчи

Швеция — Косово — 1:0 (0:0)

Гол: Хедлунд, 75.

Швеция: Абрахамссон (Петтерссон, 46), Уне Ларссон, А.Андерссон (Й.Андерссон, 46), Да Граса (Даниэльсон, 65), Сандберг, Качаниклич, Танкович (Карлссон, 73), Эрлингмарк (Боянич, 64), Салетрос, Седер, Хедлунд.

Косово: Бекай, Алити, Л.Кастрати (Льядровчи, 46), Бектеши (Раскай, 46), Таки, Шала (Велиу, 46), Ибрахимай (Бафтиу, 46), Лошай (Люшаку, 32. Бройя, 64), Бютюки (Ходжа, 46), Ф.Кастрати (Топалли, 46), Рашани (Манай, 84).

Предупреждение: Танкович, 69.

12 января. Доха. Стадион «Хамад бин Халифа».