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Сборная России сообщила о результатах тестов на коронавирус в Молдавии

22:48
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Пресс-служба сборной России в Telegram-канале сообщила, что результаты тестирования игроков и тренерского штаба после контрольного матча с Молдавией (0:0) дали отрицательный результат.

«По итогам тестирования на COVID-19, которое сегодня в Кишиневе прошла сборная России, ни у одного футболиста и члена тренерского штаба инфицирования не выявлено», — сообщается в заявлении.

Молдавия — Россия

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/277

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