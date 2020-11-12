Сборная России сообщила о результатах тестов на коронавирус в Молдавии

Пресс-служба сборной России в Telegram-канале сообщила, что результаты тестирования игроков и тренерского штаба после контрольного матча с Молдавией (0:0) дали отрицательный результат.

«По итогам тестирования на COVID-19, которое сегодня в Кишиневе прошла сборная России, ни у одного футболиста и члена тренерского штаба инфицирования не выявлено», — сообщается в заявлении.