Сборная Италии проведет товарищеские матчи с Англией и Германией

Сборная Италии определилась с соперника по товарищеским матчам, которые она проведет в преддверии Евро-2020, сообщает La Gazzetta dello Sport.

27 марта Италия сыграет на «Уэмбли» против Англии. 1 или 2 апреля итальянцы проведут матч в Нюрнберге против Германии.

На Евро Италия попала в группу А вместе с командами Швейцарии, Турции и Уэльса.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира