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Сборная Италии проведет товарищеские матчи с Англией и Германией

15:18
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Сборная Италии определилась с соперника по товарищеским матчам, которые она проведет в преддверии Евро-2020, сообщает La Gazzetta dello Sport.

27 марта Италия сыграет на «Уэмбли» против Англии. 1 или 2 апреля итальянцы проведут матч в Нюрнберге против Германии.

На Евро Италия попала в группу А вместе с командами Швейцарии, Турции и Уэльса.

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