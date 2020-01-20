Сборная Исландии обыграла Сальвадор
08:27
Сборная Исландии переиграла Сальвадор в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил нападающий Кристьян Финнбогасон на 65 минуте встречи.
Товарищеские матчи
Исландия — Сальвадор — 1:0 (0:0)
Гол: К.Х.Финнбогасон, 65.
Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон, Сайварссон (Сампстед, 45), Лейфссон, Сверриссон, Харальдссон, Антонссон, К.Х.Финнбогасон (Сигтоурссон, 75), К.Ф.Финнбогасон (Кьяртанссон, 45), Карлссон, Тордарсон (Хаукссон, 78).
Предупреждения: Тордарсон, 12. Антонссон, 62.
20 января. Карсон. Стадион «Dignity Health Sports Park».
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