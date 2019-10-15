Сборная Чили одержала волевую победу над Гвинеей
21:03
Сборная Чили обыграла Гвинею в товарищеском матче — 3:2. В составе южноамериканцев голами отметились нападающие Хеан Менесес, Филипе Мора и хавбек Артуро Видаль. У гвинейцев отличились полузащитники Сори Конте и Ибраима Камара.
Товарищеский матч
Чили — Гвинея — 3:2 (0:1)
Голы: Конте, 38 (0:1). Менесес, 64 (1:1). Мора, 71 (2:1). Видаль, 74 — с пенальти (3:1). Камара, 80 (3:2).
Чили: Кл.Браво, Исла (Альборнос, 46), Марипан, Сьерральта, Парот (Опасо, 46), Видаль, Кр.Браво (Вегас, 65), Пульгар (Павес, 65), Пинарес (Баэса, 75), Мора, Менесес (Рубио, 65).
15 октября. Аликанте. Стадион «Хосе Рико Перес».
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