Сборная Бразилии может попасть под ураган «Дориан»

Футболисты сборной Бразилии вылетели в США для подготовки к товарищескому матчу с Колумбией.

По сообщению El Chiringuito, национальная команда может попасть в зону действия урагана «Дориан», который стремительно приближается к югу США.

Отметим, что встреча против Колумбии может стать первой для нападающего «ПСЖ» Неймара в этом сезоне.

Игра Бразилия — Колумбия должна состояться в пятницу, 6 сентября, в Майами на «Хард Рок Стэдиум».