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Сборная Бразилии может попасть под ураган «Дориан»

16:47
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Футболисты сборной Бразилии вылетели в США для подготовки к товарищескому матчу с Колумбией.

По сообщению El Chiringuito, национальная команда может попасть в зону действия урагана «Дориан», который стремительно приближается к югу США.

Отметим, что встреча против Колумбии может стать первой для нападающего «ПСЖ» Неймара в этом сезоне.

Игра Бразилия — Колумбия должна состояться в пятницу, 6 сентября, в Майами на «Хард Рок Стэдиум».

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