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Сборная Аргентины сыграет с Уругваем в Израиле

05:43
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Сборная Аргентины, помимо товарищеского матча с Бразилией, который состоится 15 ноября в Саудовской Аравии, проведет на Ближнем Востоке еще одну контрольную игру — против сборной Уругвая. Встреча пройдет 18 ноября в Израиле, на тель-авивском стадионе «Блюмфильд».

Официальное сообщение о подписанном соглашении о проведении матча было передано в СМИ президентом компании-организатора встречи КОМТЕК, Дани Бенаимом.

Основные финансовые расходы по организации игры взял на себя израильско-канадский миллиардер-филантроп Сильван Адамс. Предполагаемые затраты на проведение матча между сборными Аргентины и Уругвая могут достигнуть 10 миллионов долларов. (Эли Швидлер)

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