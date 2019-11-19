Саудовская Аравия и Парагвай голов не забили
21:25
Саудовская Аравия и Парагвай в товарищеском матче сыграли вничью со счетом 0:0.
Товарищеский матч
Саудовская Аравия — Парагвай — 0:0
Парагвай: Фернандес, Гомес, Вальдес, Морейра (Пирис, 56), Арсамендия (Риверос, 78), Альмирон, Кубас, Рохас (О.Ромеро, 67), Мартинес (Вильясанти, 56), Лескано (Ан.Ромеро, 86), Гонсалес (Самудио, 89).
Предупреждения: Гомес, 29. Гонсалес, 45+3. Вильясанти, 74.
Судья: Аль-Самахиджи (Бахрейн).
19 ноября. Эр-Рияд. Стадион «Принц Файсал бин Фахд».
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