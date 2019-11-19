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Саудовская Аравия и Парагвай голов не забили

21:25

Саудовская Аравия и Парагвай в товарищеском матче сыграли вничью со счетом 0:0.

Товарищеский матч

Саудовская Аравия — Парагвай — 0:0

Парагвай: Фернандес, Гомес, Вальдес, Морейра (Пирис, 56), Арсамендия (Риверос, 78), Альмирон, Кубас, Рохас (О.Ромеро, 67), Мартинес (Вильясанти, 56), Лескано (Ан.Ромеро, 86), Гонсалес (Самудио, 89).

Предупреждения: Гомес, 29. Гонсалес, 45+3. Вильясанти, 74.

Судья: Аль-Самахиджи (Бахрейн).

19 ноября. Эр-Рияд. Стадион «Принц Файсал бин Фахд».

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