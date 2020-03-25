«Сатурн» в товарищеском матче обыграл «Ротор-2» со счетом 3:0.

Встреча прошла в Абрау-Дюрсо. Голы на счету Дмитрия Заварухина, Игоря Родионова и Валерия Альшанского. На 63-й минуте волгоградцы остались в меньшинстве.

Товарищеские матчи. Клубы

«Сатурн» — «Ротор-2» — 3:0 (2:0)

Голы: Заварухин, 8 (1:0). Родионов, 39 (2:0). Альшанский, 81 (3:0).

Нереализованный пенальти: Альшанский (Сатурн), 35 (мимо)

Удаление: (Ротор-2), 63.

Судья: Баркалов (Новороссийск).

25 марта. Абрау-Дюрсо. Стадион «Магелатова щель».