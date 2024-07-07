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Сегодня, 23:06

Зделар: «Красич и Тошич сто процентов усилили бы ЦСКА сейчас»

Сергей Жуков
корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар прокомментировал победу над «Партизаном» (3:0) в матче Братского кубка.

«Сегодня была очень хорошая атмосфера. Все было хорошо, просто топ. Хочу сказать всем болельщикам спасибо. Приехала моя команда «Партизан». Очень рад был всех видеть. Насколько сильно «Партизан» изменился за эти годы? Изменилось многое. Только 2-3 футболиста было из того состава, когда я играл за них.

Красич и Тошич? Они сто процентов усилили бы ЦСКА сейчас», — сказал Зделар после матча с «Партизаном».

Милош Красич и Зоран Тошич играли за ЦСКА в прошедшем турнире в качестве приглашенных звезд.

Зоран Тошич
Милош Красич
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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