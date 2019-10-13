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Санчес получил травму лодыжки, чилиец может пропустить несколько месяцев

16:44
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Нападающий «Интера» и сборной Чили Алексис Санчес получил вывих левой лодыжки во время товарищеского матча со сборной Колумбии (0:0), информирует официальный сайт Федерации футбола Чили.

По информации The Sun, 30-летний Санчес может пропустить около нескольких месяцев и появиться на поле только в начале 2020 года.

В текущем сезоне Санчес провел четыре матча за «Интер», забил один гол и отдал одну голевую передачу. Чилиец выступает за итальянскую команду на правах аренды, права на футболиста принадлежат «Манчестер Юнайтед».

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