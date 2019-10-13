Санчес получил травму лодыжки, чилиец может пропустить несколько месяцев
16:44
Нападающий «Интера» и сборной Чили Алексис Санчес получил вывих левой лодыжки во время товарищеского матча со сборной Колумбии (0:0), информирует официальный сайт Федерации футбола Чили.
По информации The Sun, 30-летний Санчес может пропустить около нескольких месяцев и появиться на поле только в начале 2020 года.
В текущем сезоне Санчес провел четыре матча за «Интер», забил один гол и отдал одну голевую передачу. Чилиец выступает за итальянскую команду на правах аренды, права на футболиста принадлежат «Манчестер Юнайтед».
Alexis Sanchez set to be out until 2020 https://t.co/2bJdEORZGy pic.twitter.com/lGWNar2CMK— The Sun Football ? (@TheSunFootball) October 13, 2019
Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр