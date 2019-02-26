Самолеты над полем во время матча "Енисей" - "Сочи". Видео

Во время товарищеского матча между "Енисеем" и "Сочи" (1:4), который проходил в Адлере, над полем низко пролетали самолеты. Встреча проходила на резервном стадионе "Парк Арена".

Завершаем подготовку к сезону поражением от "Сочи". Впереди решающий отрезок чемпионата #ЕнисейСочи 1:4 pic.twitter.com/IzGRzuqOmV – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 26 февраля 2019 г.

"Енисей" занимает последнее место в премьер-лиге, имея в активе 10 очков после 17 туров. "Сочи" с 38 баллами располагается на 6-й строчке в турнирной таблице Олимп-ФНЛ.

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