20:35 | Футбол — Товарищеские матчи

Самолеты над полем во время матча "Енисей" - "Сочи". Видео

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Во время товарищеского матча между "Енисеем" и "Сочи" (1:4), который проходил в Адлере, над полем низко пролетали самолеты. Встреча проходила на резервном стадионе "Парк Арена". 

"Енисей" занимает последнее место в премьер-лиге, имея в активе 10 очков после 17 туров. "Сочи" с 38 баллами располагается на 6-й строчке в турнирной таблице Олимп-ФНЛ.

Сочи - Енисей

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