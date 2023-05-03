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Сегодня, 17:26

Самедов считает, что Лига легенд может конкурировать с Медиалигой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился эмоциями о состоявшемся в Волгограде матче легенд «Динамо» — «Спартак».

«Чем чаще будут проходить такие матчи, тем лучше. Мы счастливы встретиться с бывшими партнерами и соперниками, болельщики рады увидеть своих кумиров. Все проходит в дружественной и позитивной атмосфере. Я не удивлен такому большому количеству зрителей в Волгограде. Когда играли летом в Санкт-Петербурге и потом в Москве, тоже был ажиотаж. Людям интересно. Мы готовы играть в свободное время, спасибо РФС за организацию такого праздника. Если вдруг Лига легенд будет проходить на постоянной основе, то наши матчи могут конкурировать с Медиалигой», — приводит слова Самедова Legalbet.

Игра в Волгограде была приурочена к легендарной встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 2 мая 1943 года. Состав хозяев был сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграли звездные ветераны красно-белых. Победу в этой встрече одержали спартаковские легенды — 2:0.

Пресс-служба РФС сообщила, что матч в Волгограде дал старт розыгрышу Лиги легенд. В 2023 году пройдут как минимум четыре матча, каждый из них будет приурочены к знаковой дате.

Источник: https://legalbet.ru/news/samedov-liga-legend-mozhet-konkurirovat-s-medialigoj/
Александр Самедов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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