«Интер Майами» сыграл вничью со сборной Сальвадора, Месси и Суарес вышли в стартовом составе

«Интер Майами» на выезде сыграл вничью со сборной Сальвадора в товарищеском матче — 0:0. Встреча проходила на стадионе «Кускатлан» в Сан-Сальвадоре.

В стартовом составе американского клуба вышли аргентинец Лионель Месси и уругваец Луис Суарес. Экс-игроки «Барселоны» провели на поле весь первый тайм и были заменены в перерыве.

23 января «Интер Майами» проведет товарищеский матч с «Далласом».