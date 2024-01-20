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Сегодня, 06:23

«Интер Майами» сыграл вничью со сборной Сальвадора, Месси и Суарес вышли в стартовом составе

Руслан Минаев
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«Интер Майами» на выезде сыграл вничью со сборной Сальвадора в товарищеском матче — 0:0. Встреча проходила на стадионе «Кускатлан» в Сан-Сальвадоре.

В стартовом составе американского клуба вышли аргентинец Лионель Месси и уругваец Луис Суарес. Экс-игроки «Барселоны» провели на поле весь первый тайм и были заменены в перерыве.

23 января «Интер Майами» проведет товарищеский матч с «Далласом».

Сборная Сальвадора по футболу
ФК Интер Майами
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