«С мамонтенком». Соболев выложил фото с Джикией после победы над Болгарией

Форвард «Спартака» и сборной России Александр Соболев опубликовал сторис в Instagram после товарищеского матча против Болгарии (1:0).

Автор единственного гола россиян выложил фото с защитником Георгием Джикией, подписав фотографию «С мамонтенком».

Александр Соболев и Георгий Джикия. Фото Instagram

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).