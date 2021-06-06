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«С мамонтенком». Соболев выложил фото с Джикией после победы над Болгарией

6 июня 2021, 06:51
Александр Соболев и Георгий Джикия. Фото ФК «Спартак»
Александр Соболев и Георгий Джикия. Фото ФК «Спартак»
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Форвард «Спартака» и сборной России Александр Соболев опубликовал сторис в Instagram после товарищеского матча против Болгарии (1:0).

Автор единственного гола россиян выложил фото с защитником Георгием Джикией, подписав фотографию «С мамонтенком».

Александр Соболев и Георгий Джикия. Фото Instagram
Александр Соболев и Георгий Джикия. Фото Instagram

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры