Румыния обыграла Белоруссию, Черногория и Казахстан сыграли вничью

Сборная Румынии в товарищеском матче обыграла команду Белоруссии (5:3). По ходу игры белорусы уступали 0:5.

Сборные Черногории и Казахстана завершили свой матч вничью (0:0). Литва одержала победу в игре с командой Фарерских островов (2:1). Мальта обыграла Лихтенштейн (3:0). Латвия обыграла Сан-Марино (3:0).

Товарищеские матчи

Черногория — Казахстан — 0:0

Черногория: Петкович, Балич, Шофранац, Распопович, Милович (Симич, 22), Йовович (Осмаич, 57), Раичкович, Миркович (Янкович, 77), Бечирай (Йоветич, 56), Больевич (Йованович, 77), Вуйнович (Исламович, 56).

Казахстан: Непогодов, Логвиненко (Марочкин, 74), Быстров (Вороговский, 62), Бейсебеков (Алип, 46), Керимжанов, Куат, Досмагамбетов, Хижниченко (Абикен, 85), Жангылышбай (Щеткин, 62), Федин (Перцух, 61).

Предупреждения: Досмагамбетов, 18. Керимжанов, 70. Куат, 80.

Судья: Мецкаровски (Македония).

11 ноября. Подгорица. Стадион «Градски».

Сан-Марино — Латвия — 0:3 (0:1)

Голы: Бролли, 32 — в свои ворота (0:1). Дубра, 71 (0:2). Гутковский, 78 — с пенальти (0:3).

Сан-Марино: С.Бенедеттини, Симончини, Бролли, Грандони, д`Аддарио, А.Голинуччи (Э.Голинуччи, 47), Лунадеи (М.Баттистини, 74), Чеккароли (Дзафферани, 74), Витаиоли, Хирш (Дзонзини, 74), Томассини (Муларони, 47).

Латвия: Озолс, М.Ошс (Дубра, 67), Сорокин, Карклиньш (Ругинс, 62), Камеш (Д.Икауниекс, 46), Я.Икауниекс (Яунземс, 62), И.Стуглис, Савельев, Онтужанс (Цыганик, 61), Ульдрикис (Гутковский, 72), Федоров.

Предупреждения: И.Стуглис, 16. А.Голинуччи, 44. Карклиньш, 45.

Судья: Мареска (Италия).

11 ноября. Серравалле. Стадион Олимпийский

Румыния — Белоруссия — 5:3 (4:0)

Голы: Митря, 11 (1:0). Марин, 20 — с пенальти (2:0). Неделчару, 31 (3:0). Пушкаш, 44 (4:0). Неделчару, 55 (5:0). Кендыш, 63 (5:1). Бахар, 80 (5:2). Климович, 90+2 (5:3).

Нереализованный пенальти: Яблонский, 83

Румыния: Лазар, Митря, Ганя, Неделчару, Могош (Крецу, 69), Кристя (Тошка, 46), Нистор, Тэнасе (Максим, 57), Марин (Бикфалви, 70), Пушкаш (Алибек, 58), Ман (Бэлуцэ, 57).

Белоруссия: Чичкан, Бордачев, Поляков, Наумов (Юзепчук, 46), Печенин, Хачатурян (Климович, 70), Маевский (Стасевич, 62), Кендыш, Бахар, Эбонг (Яблонский, 62), Лаптев (Скавыш, 62).

Предупреждения: Наумов, 19. Бикфалви, 71. Митря, 75. Бахар, 90+1.

Судья: Кабаков (Болгария).

11 ноября. Плоешти. Стадион «Илие Оанэ».

Мальта — Лихтенштейн — 3:0 (2:0)

Голы: Мифсуд, 5 (1:0). Ст.Борг, 20 (2:0). Фарруджа, 84 — с пенальти (3:0).

Мальта: Галеа, Ст.Борг (Шоу, 77), Ж.Борг (Микаллеф, 28), Кристенсен, Каруана, Греч (Бусуттиль, 78), Табоне, Димеч (Фарруджа, 78), Мифсуд (Сатариано, 60), Пизани (Мускат, 61), Карболан.

Лихтенштейн: Хоби, Сейхан Йилдиз, Малин, Геппель, Бюхель (Марксер, 86), Хаслер, С.Вольфингер (Нетцер, 78), Брендле, Зеле (Оспельт, 69), Ф.Вольфингер (Грабер, 70), Кардесоглу.

Предупреждения: Кардесоглу, 37. Каруана, 54. Зеле, 59. Геппель, 90+1. Карболан, 90+2.

Судья: Лукьянчукас (Литва).

11 ноября. Та Кали. Стадион «Национальный».