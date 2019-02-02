"Рубин" сыграл вничью с "Фаставом" в товарищеском матче

"Рубин" сыграл вничью с чешским "Фаставом" в товарищеском матче (0:0). Предупреждение в составе казанского клуба получил защитник Руслан Камболов.

"Рубин" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 25 очков после 17 туров.

Товарищеские матчи

"Фастав" - "Рубин" - 0:0

"Рубин": Коновалов, Устинов (Калинин, 65), Уремович (Агапов, 65), Сорокин (Микушин, 65), Камболов (Коберидзе, 65), Давиташвили (Коблов, 46. Степанов, 70), Могилевец (Мухаметзянов, 57), Байрамян (Полоз, 60), Башкиров (Останин, 65), Акбашев (Шекари, 65), Голдобин (Абдуллин, 46. Джафаров, 70).

Предупреждение: Камболов, 10

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