Матч «Рубина» и «Сурхана» завершился результативной ничьей

«Рубин» сыграл вничью с узбекистанским «Сурханом» в контрольном матче на сборе в Турции — 2:2.

Казанская команда проигрывала по ходу встречи 0:2, но смогла сравнять счет. За «Рубин» по голу забили Мирлинд Даку и Велдин Ходжа.

В январе казанцы выиграли два товарищеских матча — против «Струги» из Северной Македонии (1:0) и «Торпедо» (2:0), выступающего в ФНЛ-1.

После 18 туров «Рубин» с 26 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.