18:58 | Футбол — Товарищеские матчи

"Рубин" проиграл "Тромсе" в товарищеском матче

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"Рубин" с минимальным счетом уступил норвежскому "Тромсе" в товарищеском матче (0:1). Единственный гол забил нападающий Микаэль Ингебрийтсен

Товарищеские матчи

"Тромсе" - "Рубин" - 1:0 (1:0)

Гол: Ингебрийтсен, 40. 

"Рубин": Бабурин (Коновалов, 46), Устинов (Камболов, 46), Сорокин (Цаллагов, 46), Калинин (Зиганшин, 46), Микушин (Агапов, 46), Абдуллин (Башкиров, 46), Акбашев (Яковлев, 46), Байрамян (Мухаметзянов, 46), Могилевец (Давиташвили, 46), Пантелеев (Полоз, 46), Сагитов (Голдобин, 46).

27 января.

Тромсе - Рубин

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