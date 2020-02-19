«Рубин» проиграл «Кайрату»

«Рубин» в товарищеском матче проиграл «Кайрату» — 2:3. Команда из Казахстана забила все три мяча в первом тайме. У казанцев отличились Зурико Давиташвили и Оливер Абильдгор.

Товарищеские матчи. Клубы

«Рубин» — «Кайрат» — 2:3 (0:3)

Голы: Аймбетов, 14 (0:1). Дугалич, 16 (0:2). Вржещиньский, 36 (0:3). Давиташвили, 77 — с пенальти (1:3). Абильдгор, 90 (2:3).

«Рубин»: Дюпин, Сантос (Старфельт, 66), Уремович, Данченко, Иг.Коновалов, Зуев (Самошников, 66), Давиташвили, Подберезкин (Абильдгор, 46), Евтич (Тарасов, 66), Макаров (Поярков, 66), Игнатьев (Бакаев, 60).

Предупреждения: Макаров, 13. Зуев, 26.

19 февраля.