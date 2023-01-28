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Сегодня, 18:58

«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче со счетом 2:1.

Голами в составе казанского клуба отметились Егор Тесленко и Александр Ломовицкий. За самарскую команду забил Дмитрий Цыпченко.

Следующий товарищеский матч «Крылья Советов» проведут 3 февраля против «Шинника», а «Рубин» 1 февраля сыграет с «Навбахором».

Товарищеский матч

«Рубин» (Казань) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:1 (1:0)

Голы: Тесленко, 9 (1:0). Ломовицкий, 65 (2:0). Цыпченко, 70 (2:1).

«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков (Григорьев, 62), Гапонов (Зотов, 62), Горшков (Евгеньев, 62), Бейл, Костанца (Витюгов, 46), Ежов (Барач, 62), Рахманович (Хубулов, 62), Чиркович (Бабкин, 62), Шитов (Салтыков, 62), Коваленко (Цыпченко, 62).

28 января.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 0
Айнтрахт Ф 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
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Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

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23%

1.64
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Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
0
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