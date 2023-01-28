«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче

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«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче со счетом 2:1.

Голами в составе казанского клуба отметились Егор Тесленко и Александр Ломовицкий. За самарскую команду забил Дмитрий Цыпченко.

Следующий товарищеский матч «Крылья Советов» проведут 3 февраля против «Шинника», а «Рубин» 1 февраля сыграет с «Навбахором».

Товарищеский матч

«Рубин» (Казань) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:1 (1:0)

Голы: Тесленко, 9 (1:0). Ломовицкий, 65 (2:0). Цыпченко, 70 (2:1).

«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков (Григорьев, 62), Гапонов (Зотов, 62), Горшков (Евгеньев, 62), Бейл, Костанца (Витюгов, 46), Ежов (Барач, 62), Рахманович (Хубулов, 62), Чиркович (Бабкин, 62), Шитов (Салтыков, 62), Коваленко (Цыпченко, 62).

28 января.