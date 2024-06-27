«Рубин» обыграл КАМАЗ в товарищеском матче

«Рубин» победил КАМАЗ в товарищеском матче во время летнего сбора со счетом — 2:1.

У казанцев голами отметились Марат Апшацев и Даниил Моторин. За команду из Набережных Челнов отличился Николай Ермолаев.

Товарищеские матчи. Клубы

«Рубин» — КАМАЗ — 2:1 (0:1)

Голы: Ермолаев, 24 (0:1). Апшацев, 46 (1:1). Моторин, 58 (2:1).

«Рубин»: Нигматуллин (Ставер, 46), Тесленко (Рожков, 46), Ашурматов (Вуячич, 46), Иванов (Грицаенко, 46), Кабутов (Рахмоналиев, 46), Ломовицкий (Апшаецв, 46), Бакаев (Васильев, 46), Йочич (Зотов, 46), Мукба (Вада, 46), Лисакович (Шабанхаджай, 46), Тахери (Моторин, 46)