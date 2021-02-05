Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Рубином»
«Динамо» в товарищеском матче обыграл «Рубин» со счетом 3:2.
У москвичей отличились Себастьян Шиманьски, Даниил Фомин и Николай Комличенко, в составе казанцев дубль оформил Джордже Деспотович, забивший с пенальти. На 52-й минуте встречи полузащитник «Динамо» Заурбек Плиев получил красную карточку, его заменил Владислав Карапузов.
«Рубин» с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 30 очками — на шестой строчке.
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«Рубин» — «Динамо» — 2:3 (1:2)
Голы: Шиманьски, 18 (0:1). Фомин, 41 — с пенальти (0:2). Деспотович, 45+3 — с пенальти (1:2). Деспотович, 53 — с пенальти (2:2). Комличенко, 90+3 (2:3).
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Абдуллин, Уремович (Грицаенко, 77), Старфельт (Бегич, 77), Шатов, Йевтич (Костюков, 77), Макаров, Самошников, Кварацхелия, Деспотович (Игнатьев, 77).
«Динамо»: Шунин, Плиев (Карапузов, 52), Ордец (Комличенко, 46), Варела, Слепов, Фомин, Грулев, Моро, Шиманьски, Липовой, Лесовой.
Предупреждения: Дюпин, 40. Слепов, 45+2. Плиев, 51. Шатов, 57.
Удаление: Плиев, 52.
5 февраля.
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