Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Рубином»

«Динамо» в товарищеском матче обыграл «Рубин» со счетом 3:2.

У москвичей отличились Себастьян Шиманьски, Даниил Фомин и Николай Комличенко, в составе казанцев дубль оформил Джордже Деспотович, забивший с пенальти. На 52-й минуте встречи полузащитник «Динамо» Заурбек Плиев получил красную карточку, его заменил Владислав Карапузов.

«Рубин» с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 30 очками — на шестой строчке.

Товарищеские матчи. Клубы

«Рубин» — «Динамо» — 2:3 (1:2)

Голы: Шиманьски, 18 (0:1). Фомин, 41 — с пенальти (0:2). Деспотович, 45+3 — с пенальти (1:2). Деспотович, 53 — с пенальти (2:2). Комличенко, 90+3 (2:3).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Абдуллин, Уремович (Грицаенко, 77), Старфельт (Бегич, 77), Шатов, Йевтич (Костюков, 77), Макаров, Самошников, Кварацхелия, Деспотович (Игнатьев, 77).

«Динамо»: Шунин, Плиев (Карапузов, 52), Ордец (Комличенко, 46), Варела, Слепов, Фомин, Грулев, Моро, Шиманьски, Липовой, Лесовой.

Предупреждения: Дюпин, 40. Слепов, 45+2. Плиев, 51. Шатов, 57.

Удаление: Плиев, 52.

5 февраля.