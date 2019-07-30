Ройс помог дортмундской "Боруссии" разгромить "Санкт-Галлен"

"Санкт-Галлен" проиграл дортмундской "Боруссии" (1:4) в товарищеском матче в Сане (Швейцария). В составе немецкого клуба по разу отличились защитник Ашраф Хакими и капитан команды Марко Ройс, а полузащитник Якоб Брун Ларсен​ отметился дублем.

Товарищеский матч

"Санкт-Галлен" – "Боруссия Д" – 1:4 (1:3)

Голы: Хакими, 3 (0:1). Брун Ларсен, 31 (0:2). Брун Ларсен, 44 (0:3). Вилотич, 45+1 (1:3). Ройс, 64 (1:4).

"Боруссия Д": Хитц, Хуммельс, Емер Топрак (Загаду, 76), Шульц, Хакими, Морей, Витсель, Ройс, Гетце (Рейна, 72), Вайгль, Брун Ларсен (Перай, 73).

Судья: Сан (Швейцария).

30 июля.