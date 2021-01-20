«Ростов» разгромил команду сегунды В «Альхесирас» в товарищеском матче

«Ростов» во время первого тренировочного сбора в Испании в товарищеском матче разгромил представителя сегунды В «Альхесирас» (5:1). Подопечные Валерия Карпина сыграли два тайма разными составами.

На зимнюю паузу южане ушли на пятом месте в Тинькофф РПЛ с 32 очками.

Товарищеские матчи. Клубы

«Ростов» — «Альхесирас» — 5:1 (1:0)

Голы: Альмквист, 26 (1:0). Гигович, 50 (2:0). ?, 61 (2:1). Полоз, 79 (3:1). Байрамян, 87 (4:1). Обухов, 90 (5:1).

«Ростов»: Рудаков (Синицын, 46), Алеесами (Козлов, 46), Хаджикадунич (Осипенко, 46), Рукас (Поярков, 46), Еременко (Павловец, 46), Тугарев (Байрамян, 46), Куприянов (Гигович, 46), Лангович (Полоз, 46), Альмквист (Обухов, 46), Махатадзе (Сухомлинов, 46), Сохиев (Турищев, 31. Тошевски, 46).

Предупреждения: Сохиев, 21. Махатадзе, 44.

20 января.