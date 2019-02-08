"Ростов" проиграл "Эстерсунду"

"Ростов" уступил "Эстерсунду" в товарищеском матче (2:4). Голами в составе дончан отметились хавбек Дмитрий Скопинцев и нападающий Видар Кьяртанссон.

"Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 24 очка после 17 туров.

Товарищеские матчи

"Эстерсунд" - "Ростов" - 4:2 (1:1)

Голы: Скопинцев, 1 (0:1). Петтерссон, 44 (1:1). Кьяртанссон, 60 (1:2), 63 (2:2). , 69 - с пенальти (3:2). , 90 (4:2).

"Ростов": Абаев, Новосельцев (Сигурдарсон, 56), Плиев (Логашов, 56), Паршивлюк (Сухомлинов, 56), Хаджикадунич (Чернов, 56), Скопинцев (Кьяртанссон, 56), Зуев (Попов, 56), Ионов (Глебов, 56), Гацкан (Щадин, 56), Шомуродов (Сигурдссон, 56), Зайнутдинов (Норманн, 56).

Предупреждение: Плиев, 10.

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