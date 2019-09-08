«Ростов» обыграл сборную Сирии в товарищеском матче благодаря дублю Логашова

«Ростов» в контрольном матче обыграл сборную Сирию (3:0). Дублем отметился защитник Арсений Логашов, еще один гол на счету хавбека Александра Саплинова. Отметим, что с 9-й минуты ростовчане играли в меньшинстве из-за удаления защитника Мацея Вилюша.

Товарищеский матч

«Ростов» — Сирия — 3:0 (3:0)

Голы: Логашов, 14 (1:0). Логашов, 27 (2:0). Саплинов, 39 (3:0).

«Ростов»: Бабурин (Песьяков, 46), Козлов (Черкес, 36), Логашов, Вилюш (Чернов, 9), Маляров, Ведерников, Байрамян (Осинов, 66), Саплинов, Глебов (Безруков, 66), Прошляков (Гогричиани, 79), Долгов.

Предупреждения: Глебов, 42. Ведерников, 90.

Удаление: Вилюш (Ростов), 9.

Судья: Чистяков (Азов).

8 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».