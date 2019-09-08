«Ростов» обыграл сборную Сирии в товарищеском матче благодаря дублю Логашова
20:10
«Ростов» в контрольном матче обыграл сборную Сирию (3:0). Дублем отметился защитник Арсений Логашов, еще один гол на счету хавбека Александра Саплинова. Отметим, что с 9-й минуты ростовчане играли в меньшинстве из-за удаления защитника Мацея Вилюша.
Товарищеский матч
Голы: Логашов, 14 (1:0). Логашов, 27 (2:0). Саплинов, 39 (3:0).
«Ростов»: Бабурин (Песьяков, 46), Козлов (Черкес, 36), Логашов, Вилюш (Чернов, 9), Маляров, Ведерников, Байрамян (Осинов, 66), Саплинов, Глебов (Безруков, 66), Прошляков (Гогричиани, 79), Долгов.
Предупреждения: Глебов, 42. Ведерников, 90.
Удаление: Вилюш (Ростов), 9.
Судья: Чистяков (Азов).
8 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».
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