Дубль Сулейманова принес «Краснодару» победу над «Ростовом» на сборах в Испании

«Краснодар» в товарищеском матче на сборе в Испании обыграл «Ростов» со счетом 2:0.

Дубль на счету Магомеда-Шапи Сулейманова. В конце первого тайма между игроками команд произошла потасовка после того, как полузащитник «быков» Тонни Вилена ударил форварда Романа Тугарева рукой по затылку.

Для краснодарцев это второй матч за день — ранее они сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

Товарищеские матчи. Клубы

«Ростов» — «Краснодар» — 0:2 (0:0)

Голы: Сулейманов, 61 (0:1). Сулейманов, 68 (0:2).

«Ростов»: Песьяков (Бабурин, 46), Козлов (Осипенко, 46), Рукас (Поярков, 46), Алеесами (Павловец, 46), Хаджикадунич (Махатадзе, 46), Еременко (Норманн, 46), Х.Байрамян (Лангович, 46), Тугарев (Альмквист, 46), Глебов (Гигович, 46), Сухомлинов (Полоз, 46), Тошевски (Обухов, 46).

«Краснодар»: Городов, Смольников, Мартынович (Корнюшин, 84), Рамирес, Газинский, Кабелла (Сабуа, 82), Классон, Вилена, Кайо, Берг (Л.Байрамян, 82), Сулейманов.

Предупреждения: Х.Байрамян, 45. Вилена, 45.

4 февраля.