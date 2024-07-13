«Ростов» сыграл вничью с «Факелом» в последнем товарищеском матче перед стартом РПЛ

«Ростов» сыграл вничью с «Факелом» в последнем товарищеском матче летнего межсезонья — 2:2.

Команды провели два тайма по 45 минут и один — 30.

В составе ростовчан голы забили Роналдо и Егор Голенков. Воронежцы ответили точными ударами Евгения Маркова и Николая Гиоргобиани.

В первом туре нового сезона РПЛ «Факел» сыграет в гостях с «Динамо», а «Ростов» примет ЦСКА. Обе встречи пройдут 20 июля.

Товарищеский матч

«Факел» — «Ростов» — 2:2 (1:1)

Голы: , 25 — с пенальти (1:0). Роналдо, 30 (1:1). Голенков, 115 (1:2). , 134 (2:2).

«Ростов»: Ятимов, Вахания, Мелехин, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Комличенко, Жбанов, Азнауров, Роналдо.