Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Лига PARI (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Уведомления
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

ЦСКА обыграл «Ростов» в товарищеском матче

Анастасия Пилипенко

ЦСКА победил «Ростов» в товарищеском матче — 3:1.

Игра проходила на стадионе «Банияс» в Абу-Даби (ОАЭ).

В составе ЦСКА отличились Дмитрий Баринов, Лусиано Гонду и Матвей Кисляк. Единственный гол у «Ростова» забил Егор Голенков.

ЦСКА возобновит сезон РПЛ матчем против «Ахмата» 1 марта, а «Ростов» сыграет с «Краснодаром» 28 февраля.

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА — «Ростов» — 3:1 (2:0)

Голы: Баринов, 32 (1:0). Гонду, 45 (2:0). Голенков, 52 (2:1). Кисляк, 58 (3:1).

ЦСКА: Акинфеев, Жоао Виктор (Абдулкадыров, 63), Круговой (Бадмаев, 63), Гайич (Мойзес, 63), Матеус Рейс (Бандикян, 63), Баринов (Матеус Алвес, 63), Козлов (Обляков, 63), Глебов (Попович, 63), Кисляк (Кармо, 63), Данилов (Мусаев, 63), Гонду (Воронов, 63).

«Ростов»: Одоевский, Прохин, Сако, Игнатов, Тарасов (Мелехин, 63), Бабакин (Роналдо, 63), Байрамян (Щетинин, 79), Лангович, Шанталий (Комаров, 79), Голенков (Сулейманов, 71), Шамонин (Мохеби, 46).

18 февраля.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Мохаммади опять сотворил чудо-ассист с помощью сальто, «Волге» помогла отставка тренера. Что происходит в Первой лиге после 9-го тура
«Заберу домой хотя бы этот трофей». Медведев вернулся на US Open и уже получил награду
Самолет-разведчик НАТО замечен в районе Балтийского моря
Международная федерация баскетбола сняла все ограничения с российских команд
Вертолет с сотрудниками избиркома совершил жесткую посадку на сахалинской трассе
Новое уголовное дело возбуждено в отношении журналистки «Дождя» Котрикадзе
Популярное видео
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в сезоне-2025/26: последние новости, трансферы, сборы
В «Црвене Звезде» опровергли информацию о возможном переходе Соболева этой зимой
Ненахов считает уход Баринова потерей для «Локомотива»
В «Локомотиве» ответили, были ли шансы сохранить Баринова
«Спартак» взял зимой только Сауся, но весной мы увидим совсем другую команду. Карседо перестраивает все
«За победу над «Барселоной» получил 80 тысяч долларов — самые большие премиальные в карьере». Откровенное интервью Нобоа
Колода козырей. Кордоба, Сперцян, Глушенков, Батраков, Кисляк, Баринов — кто станет лучшим футболистом РПЛ-2025/26? Колонка Казакова
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ахмат» проиграл «Тоболу» в товарищеском матче

«Пари НН» обыграл «Кайрат» в товарищеском матче
Новости
RSS RSS
Все новости