ЦСКА обыграл «Ростов» в товарищеском матче

ЦСКА победил «Ростов» в товарищеском матче — 3:1.

Игра проходила на стадионе «Банияс» в Абу-Даби (ОАЭ).

В составе ЦСКА отличились Дмитрий Баринов, Лусиано Гонду и Матвей Кисляк. Единственный гол у «Ростова» забил Егор Голенков.

ЦСКА возобновит сезон РПЛ матчем против «Ахмата» 1 марта, а «Ростов» сыграет с «Краснодаром» 28 февраля.

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА — «Ростов» — 3:1 (2:0)

Голы: Баринов, 32 (1:0). Гонду, 45 (2:0). Голенков, 52 (2:1). Кисляк, 58 (3:1).

ЦСКА: Акинфеев, Жоао Виктор (Абдулкадыров, 63), Круговой (Бадмаев, 63), Гайич (Мойзес, 63), Матеус Рейс (Бандикян, 63), Баринов (Матеус Алвес, 63), Козлов (Обляков, 63), Глебов (Попович, 63), Кисляк (Кармо, 63), Данилов (Мусаев, 63), Гонду (Воронов, 63).

«Ростов»: Одоевский, Прохин, Сако, Игнатов, Тарасов (Мелехин, 63), Бабакин (Роналдо, 63), Байрамян (Щетинин, 79), Лангович, Шанталий (Комаров, 79), Голенков (Сулейманов, 71), Шамонин (Мохеби, 46).

18 февраля.