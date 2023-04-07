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Сегодня, 22:23

Российские футболистки сыграли вничью с командой Белоруссии в товарищеском матче

Ана Горшкова
Корреспондент
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Женская сборная России сыграла вничью с командой Белоруссии в товарищеском матче — 0:0. Встреча прошла в Минске.

На 71-й минуте полузащитник сборной России Алсу Абдуллина не реализовала 11-метровый удар.

Команды проведут еще один товарищеский матч 10 апреля. Начало встречи запланировано на 17.00 мск.

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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