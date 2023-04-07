Российские футболистки сыграли вничью с командой Белоруссии в товарищеском матче

Женская сборная России сыграла вничью с командой Белоруссии в товарищеском матче — 0:0. Встреча прошла в Минске.

На 71-й минуте полузащитник сборной России Алсу Абдуллина не реализовала 11-метровый удар.

Команды проведут еще один товарищеский матч 10 апреля. Начало встречи запланировано на 17.00 мск.

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.