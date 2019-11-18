Россия в марте проведет товарищеский матч против Молдавии

Сборная России проведет товарищеский матч со сборной Молдавии 31 марта 2020 года, сообщается на официальном сайте молдавской команды.

Встреча пройдет на стадионе «Зимбру» в Кишиневе.

Россия трижды играла против Молдавии: два раза одержала победу и один раз сыграла вничью.

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