Россия в марте проведет товарищеский матч против Молдавии
22:52
Сборная России проведет товарищеский матч со сборной Молдавии 31 марта 2020 года, сообщается на официальном сайте молдавской команды.
Встреча пройдет на стадионе «Зимбру» в Кишиневе.
Россия трижды играла против Молдавии: два раза одержала победу и один раз сыграла вничью.
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