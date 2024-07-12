Женская сборная России по футболу сыграет с КНДР в товарищеском матче 12 июля

Женская сборная России по футболу и команда КНДР проведут товарищескую встречу в пятницу, 12 июля. Игра состоится на стадионе «Москвич» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени. Перед началом матча зрителей ждет развлекательная программа: спортивные квесты, автограф-сессия и конкурсы. Также запланированы выступления певиц MIA BOYKA и Любови Успенской.

В прямом эфире трансляцию матча покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Между командами запланирована еще одна встреча. Матч Россия — КНДР пройдет 15 июля в Москве и начнется в 19.00 мск.

Сборная КНДР находится на 10-й строчке рейтинга ФИФА, российская команда занимает 27-е место.