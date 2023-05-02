Романцев считает Лигу легенд привлекательным форматом

Бывший тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев после ретро-матч легенд «Спартака» и «Динамо» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве отметил, что Лига легенд является привлекательным форматом.

«На мой взгляд, Лига легенд очень привлекательный формат. Сегодня я смотрел на футболистов обеих команд — может, физически они уже не могут выполнять такие объемы, как современные мастера, но умом и техникой, конечно, отличаются. Поэтому, как мне кажется, болельщики будут ходить, любоваться, ностальгировать», — цитирует ТАСС Романцева.

Состав хозяев был сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграли ветераны красно-белых. Команды провели два тайма по 30 минут.