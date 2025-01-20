Агент Орещук — о Зимнем кубке РПЛ: «Такой турнир — это популяризация российского футбола»

Футбольный агент Роман Орещук в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Это хорошая история, учитывая, что многие команды не хотят с нами играть, а нашим клубам нужны сильные спарринги в тренировочном процессе. Такой турнир — это популяризация российского футбола. Лучше сыграть нашим клубам между собой, чем играть с каким-то непонятными командами. Считаю, что будет интересный турнир», — сказал Орещук «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

Дарик Агаларов