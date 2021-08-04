«Рома» в гостях обыграла «Белененсеш» в товарищеском матче
15:25
«Рома» в гостях обыграла «Белененсеш» в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 3:1.
В составе римлян голами отметились нападающий Эдин Джеко, полузащитник Николо Дзаньоло и форвард Борха Майораль.
До старта сезона-2021/2022 «Рома» сыграет с «Бетисом».
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