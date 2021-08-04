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Tokyo 2020
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«Рома» в гостях обыграла «Белененсеш» в товарищеском матче

15:25
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«Рома» в гостях обыграла «Белененсеш» в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 3:1.

В составе римлян голами отметились нападающий Эдин Джеко, полузащитник Николо Дзаньоло и форвард Борха Майораль.

До старта сезона-2021/2022 «Рома» сыграет с «Бетисом».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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