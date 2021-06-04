Роберто Мартинес прокомментировал ничейный результат сборной Бельгии в матче с Грецией

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги товарищеского матча против Греции (1:1).

«Это был долгий сезон для многих игроков. То, что мы видели, было в основном декомпрессией. Это то, что вы не можете создать во время тренировки, но для этого и предназначены такие матчи. В следующей игре их голод будет еще больше. Я рад, что все остались в форме, но, конечно, я хотел победить.

Я очень рад за вратаря Селса. Это особый случай, дебютная игра. Это как веха, которую вы, наконец, достигли в качестве профессионала в сборной. Матц всегда много работает на тренировках, выкладываясь на все 100 процентов», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Сборная Бельгии на чемпионате Европы в группе B встретится с Россией (12 июня), Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).