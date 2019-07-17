Рэшфорд помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Лидс"

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Лидсом" (4:0) в товарищеском матче в Австралии. Нападающие Мэйсон Гринвуд, Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд по разу отличились в этой игре, еще один гол на свой счет записал защитник Фил Джоунс.
Товарищеский матч
"Манчестер Юнайтед" – "Лидс" – 4:0 (2:0)
Голы: Гринвуд, 7 (1:0). Рэшфорд, 27 (2:0). Джоунс, 51 (3:0). Марсьяль, 69 – с пенальти (4:0).
"Манчестер Юнайтед": Ромеро (Жоэл Перейра, 46), Ван-Биссака (Далот, 46), Линделеф (Джоунс, 46), Байи (Янг, 46), Рохо (Матич, 46), Мактоминэй (Перейра, 46), Погба (Чонг, 46), Мата (Лингард, 46), Джеймс (Смоллинг, 46), Рэшфорд, Гринвуд (Марсьяль, 46).
17 июля. Перт. Стадион "Оптус".
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