"Реал" в серии пенальти уступил "Роме"

В товарищеском матче в Риме "Реал" в серии послематчевых пенальти уступил "Роме". Основное время матча завершилось со счетом 2:2.

Товарищеские матчи

"Рома" – "Реал" – 2:2 (2:2). Пенальти – 5:4

Голы: Марселу, 16 (0:1). Перотти, 34 (1:1). Каземиру, 38 (1:2). Джеко, 40 (2:2).

Серия пенальти: Коларов – 1:0. Кроос – 1:1. Дженгиз Юндер – 2:1. Иско – 2:2. Антонуччи – 3:2. Бэйл – 3:3. Кристанте – 4:3. Модрич – 4:4. Спинаццола – 5:4. Марселу – 5:4 (штанга).

"Рома": Пау Лопес, Коларов, Фасио, Жуан Жезус, Флоренци (Спинаццола, 63), Кристанте, Пеллегрини (Диавара, 62), Дзаньоло (Антонуччи, 76), Дженгиз Юндер, Перотти (Клайверт, 67), Джеко (Шик, 76).

"Реал": Куртуа, Марселу, Варан, Эдер Милитау, Начо (Йович, 46), Карвахаль (Одриосола, 62), Модрич, Вальверде (Винисиус Жуниор, 46), Каземиру (Кроос, 62), Бензема (Бэйл, 61), Азар (Иско, 71).

Предупреждение: Эдер Милитау, 63.

11 августа. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".