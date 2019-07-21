"Реал" уступил "Баварии" в дебютном матче Азара

"Бавария" обыграла "Реал" в матче международного кубка чемпионов (3:1). Победный гол забил нападающий Роберт Левандовски. Также голами у мюнхенцев отметились Корентен Толиссо и Серж Гнабри, а у мадридцев единственный мяч забил новичок Родригу.

Также в концовке встречи красную карточку получил голкипер "Баварии" Свен Ульрайх.

Стоит отметить, что этот матч стал дебютным для новичка "Реала" Эдена Азара. На поле он вышел в футболке с номером 50.

Международный кубок чемпионов

"Бавария" - "Реал" - 3:1 (1:0)

Голы: Толиссо, 15 (1:0). Левандовски, 67 (2:0). Гнабри, 69 (3:0). Родригу, 84 (3:1).

"Бавария": Нойер (Ульрайх, 46), Боатенг, Алаба (Цайзер, 72. Хофманн, 83), Киммих, Ренату Санчеш (Павар, 46), Мюллер (Левандовски, 46), Хави Мартинес (Зюле, 46), Тиагу Алькантара (Горецка, 59), Коман (Дэйвис, 59), Толиссо (Сингх, 72), Арп (Гнабри, 46).

"Реал": Куртуа (Навас, 46), Карвахаль (Начо, 46), Серхио Рамос (Менди, 46), Марселу (де ла Фуэнте, 46), Варан (Каррера, 46), Модрич (Родригу, 46), Кроос (Сеоане, 46), Иско (Кубо, 46), Бензема (Винисиус Жуниор, 46), Азар (Йович, 46), Асенсио (Васкес, 46).

Предупреждение: Киммих, 51.

Удаление: Ульрайх, 81.

Судья: Тучан (США).

21 июля. Хьюстон. Стадион NRG.